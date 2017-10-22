 Denayer sürprizi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Denayer sürprizi

    Denayer sürprizi
    Teknik direktör Tudor derbide bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Hırvat hoca dün akşam yapılan son taktik idmanda sol bekte Denayer'i denedi. Tudor'un bugün Latovlevici'nin yerine Denayer'e görev vermesi bekleniyor.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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