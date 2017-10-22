7 maçta atamadı

G.SARAY ile F.Bahçe'nin yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu. İki takım arasındaki 108 yıllık rekabette ilk golü G.Saraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan G.Saray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.