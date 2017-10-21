 Zan: Avantaj G.Saray’da – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Zan: Avantaj G.Saray’da

    Zan: Avantaj G.Saray’da
    CİMBOM'UN eski oyuncusu Gökhan Zan, derbide seyirci avantajıyla ibrenin sarı-kırmızılı takımda olduğunu söyledi. Zan, "Derbilerin favorisi olmaz. Ancak hem form grafiği hem de sahasında oynayacak olması nedeniyle Galatasaray daha avantajlı" dedi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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