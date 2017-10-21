Zan: Avantaj G.Saray’da

CİMBOM'UN eski oyuncusu Gökhan Zan, derbide seyirci avantajıyla ibrenin sarı-kırmızılı takımda olduğunu söyledi. Zan, "Derbilerin favorisi olmaz. Ancak hem form grafiği hem de sahasında oynayacak olması nedeniyle Galatasaray daha avantajlı" dedi.