Zan: Avantaj G.Saray’da
CİMBOM'UN eski oyuncusu Gökhan Zan, derbide seyirci avantajıyla ibrenin sarı-kırmızılı takımda olduğunu söyledi. Zan, "Derbilerin favorisi olmaz. Ancak hem form grafiği hem de sahasında oynayacak olması nedeniyle Galatasaray daha avantajlı" dedi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Zan: Avantaj G.Saray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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