Yakışıklı derbi

için geri sayım sürüyor... Dev maça bir gün kala artık son taktikleri hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörimaj' konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada pek çok kişinin gözünün pazar akşamı'nda olacağını belirten Hırvat çalıştırıcının, oyuncularına, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak.En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.akşam kampa girecek olan Galatasaray'da maç günü programının ise şöyle olacağı ifade edildi:Sabah 09.00'da kalkış ve kahvaltıMaç sabahı toplantısıSerbest zaman (isteğe göre oyun, müzik ya da tv izleme)Saat 13.00'te öğle yemeğiSerbest zaman (uyku+dinlenme)Maç öncesi yemeği+çay ve kek.Teknik direktör İgor Tudor'un derbi ile ilgili son taktik konuşmasıDuş ve ardından takım otobüsüyle stada hareket...İGOR Tudor, öğrencilerinden hiçbir zaman panik yapmamalarını, sakin ve akıllı oynamalarını da istedi: "Maç bizim sahamızda. Taraftar desteği arkamızda olacak. 8 puan önde olan biziz. Strese girecek bir takım varsa o da Fenerbahçe. Rahat olun. Hakemle ve rakiple asla tartışmayın. Aklınızla oynayın. Onları hata yapmaya zorlayın."