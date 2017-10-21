Yakışıklı derbi
Fenerbahçe ile oynayacakları maçı milyonların izleyeceğini belirten İgor Tudor, futbolculara, “En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın” dedi
DERBİ için geri sayım sürüyor... Dev maça bir gün kala artık son taktikleri hazırlayan Galatasaray Teknik Direktör İgor Tudor 'imaj' konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada pek çok kişinin gözünün pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda olacağını belirten Hırvat çalıştırıcının, oyuncularına, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak. Herkes traşını olsun. En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
ERKEN KALKACAKLAR
BU akşam kampa girecek olan Galatasaray'da maç günü programının ise şöyle olacağı ifade edildi:
Sabah 09.00'da kalkış ve kahvaltı
Maç sabahı toplantısı
Serbest zaman (isteğe göre oyun, müzik ya da tv izleme)
Saat 13.00'te öğle yemeği
Serbest zaman (uyku+dinlenme)
Maç öncesi yemeği+çay ve kek.
Teknik direktör İgor Tudor'un derbi ile ilgili son taktik konuşması
Duş ve ardından takım otobüsüyle stada hareket...
ONLAR KORKSUN
İGOR Tudor, öğrencilerinden hiçbir zaman panik yapmamalarını, sakin ve akıllı oynamalarını da istedi: "Maç bizim sahamızda. Taraftar desteği arkamızda olacak. 8 puan önde olan biziz. Strese girecek bir takım varsa o da Fenerbahçe. Rahat olun. Hakemle ve rakiple asla tartışmayın. Aklınızla oynayın. Onları hata yapmaya zorlayın."
ERKEN KALKACAKLAR
BU akşam kampa girecek olan Galatasaray'da maç günü programının ise şöyle olacağı ifade edildi:
Sabah 09.00'da kalkış ve kahvaltı
Maç sabahı toplantısı
Serbest zaman (isteğe göre oyun, müzik ya da tv izleme)
Saat 13.00'te öğle yemeği
Serbest zaman (uyku+dinlenme)
Maç öncesi yemeği+çay ve kek.
Teknik direktör İgor Tudor'un derbi ile ilgili son taktik konuşması
Duş ve ardından takım otobüsüyle stada hareket...
ONLAR KORKSUN
İGOR Tudor, öğrencilerinden hiçbir zaman panik yapmamalarını, sakin ve akıllı oynamalarını da istedi: "Maç bizim sahamızda. Taraftar desteği arkamızda olacak. 8 puan önde olan biziz. Strese girecek bir takım varsa o da Fenerbahçe. Rahat olun. Hakemle ve rakiple asla tartışmayın. Aklınızla oynayın. Onları hata yapmaya zorlayın."
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Yakışıklı derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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