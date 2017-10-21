 Yakışıklı derbi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yakışıklı derbi

    Yakışıklı derbi

    Fenerbahçe ile oynayacakları maçı milyonların izleyeceğini belirten İgor Tudor, futbolculara, “En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın” dedi

    DERBİ için geri sayım sürüyor... Dev maça bir gün kala artık son taktikleri hazırlayan Galatasaray Teknik Direktör İgor Tudor 'imaj' konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada pek çok kişinin gözünün pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda olacağını belirten Hırvat çalıştırıcının, oyuncularına, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak. Herkes traşını olsun. En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

    ERKEN KALKACAKLAR
    BU akşam kampa girecek olan Galatasaray'da maç günü programının ise şöyle olacağı ifade edildi:
    Sabah 09.00'da kalkış ve kahvaltı
    Maç sabahı toplantısı
    Serbest zaman (isteğe göre oyun, müzik ya da tv izleme)
    Saat 13.00'te öğle yemeği
    Serbest zaman (uyku+dinlenme)
    Maç öncesi yemeği+çay ve kek.
    Teknik direktör İgor Tudor'un derbi ile ilgili son taktik konuşması
    Duş ve ardından takım otobüsüyle stada hareket...

    ONLAR KORKSUN
    İGOR Tudor, öğrencilerinden hiçbir zaman panik yapmamalarını, sakin ve akıllı oynamalarını da istedi: "Maç bizim sahamızda. Taraftar desteği arkamızda olacak. 8 puan önde olan biziz. Strese girecek bir takım varsa o da Fenerbahçe. Rahat olun. Hakemle ve rakiple asla tartışmayın. Aklınızla oynayın. Onları hata yapmaya zorlayın."
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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