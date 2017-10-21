Son karar Tolga
SAKATLI ĞI sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci'nin iyileşmesi teknik direktör İgor Tudor'u sevindirdi. Hırvat hoca yetişmeme ihtimaline karşılık Rodrigues ve Selçuk İnan arasında kararsızdı. Ancak sezona müthiş başlayan ve 5 gol atan Tolga'nın dönüşüyle rahatladı. Tudor, Tolga'yı direkt 11'e yazacak. Karabük ve Konya maçlarını kaçıran Tolga'nın yokluğu özellikle rakip hücumlarda fazlasıyla hissedilmişti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Son karar Tolga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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