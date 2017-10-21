Son karar Tolga

SAKATLI ĞI sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci'nin iyileşmesi teknik direktör İgor Tudor'u sevindirdi. Hırvat hoca yetişmeme ihtimaline karşılık Rodrigues ve Selçuk İnan arasında kararsızdı. Ancak sezona müthiş başlayan ve 5 gol atan Tolga'nın dönüşüyle rahatladı. Tudor, Tolga'yı direkt 11'e yazacak. Karabük ve Konya maçlarını kaçıran Tolga'nın yokluğu özellikle rakip hücumlarda fazlasıyla hissedilmişti.