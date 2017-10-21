Serdar Aziz 11’e döndü
GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. İdmanda teknik direktör İgor Tudor ve futbolculara moral verdi. Çalışmada Tudor maçın gidişatına göre uygulayacağı taktikleri öğrencilerine ezberletti. Sarı kart sınırında olduğu için Konya'da 11 başlamayıp sonradan oyuna giren Serdar Aziz, derbide sahada olacak. Bu arada Gomis, idman sonrası özel çalışmalarına devam etti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Serdar Aziz 11’e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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