Serdar Aziz 11’e döndü

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. İdmanda teknik direktör İgor Tudor ve futbolculara moral verdi. Çalışmada Tudor maçın gidişatına göre uygulayacağı taktikleri öğrencilerine ezberletti. Sarı kart sınırında olduğu için Konya'da 11 başlamayıp sonradan oyuna giren Serdar Aziz, derbide sahada olacak. Bu arada Gomis, idman sonrası özel çalışmalarına devam etti.