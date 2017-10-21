Selçuk’tan tahrik uyarısı

KAPTAN Selçuk İnan, ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacak takım arkadaşlarını uyardı. Tecrübeli futbolcu, bu tip derbilerde tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini hatırlatarak, "Saha içinde bizi tahrik etmek isteyebilirler. Sakın oyuna gelmeyin" dedi.