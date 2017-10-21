Selçuk’tan tahrik uyarısı
KAPTAN Selçuk İnan, ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacak takım arkadaşlarını uyardı. Tecrübeli futbolcu, bu tip derbilerde tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini hatırlatarak, "Saha içinde bizi tahrik etmek isteyebilirler. Sakın oyuna gelmeyin" dedi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Selçuk’tan tahrik uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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