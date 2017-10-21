 Selçuk’tan tahrik uyarısı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Selçuk’tan tahrik uyarısı

    Selçuk’tan tahrik uyarısı
    KAPTAN Selçuk İnan, ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacak takım arkadaşlarını uyardı. Tecrübeli futbolcu, bu tip derbilerde tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini hatırlatarak, "Saha içinde bizi tahrik etmek isteyebilirler. Sakın oyuna gelmeyin" dedi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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