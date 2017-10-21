 Östersunds mucizesi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Östersunds mucizesi

    Östersunds mucizesi
    GALATASARAY, Östersunds'a elenerek Avrupa'nın başına büyük bela açtı!.. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda yer alan İsveç ekibi son olarak Bilbao ile 2-2 berabere kaldı. 7 puanla grubunda lider durumda. Östersunds, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı. 2'si berebare biterken, sadece 1 kez yenildi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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