Östersunds mucizesi
GALATASARAY, Östersunds'a elenerek Avrupa'nın başına büyük bela açtı!.. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda yer alan İsveç ekibi son olarak Bilbao ile 2-2 berabere kaldı. 7 puanla grubunda lider durumda. Östersunds, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı. 2'si berebare biterken, sadece 1 kez yenildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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