Östersunds mucizesi

GALATASARAY, Östersunds'a elenerek Avrupa'nın başına büyük bela açtı!.. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda yer alan İsveç ekibi son olarak Bilbao ile 2-2 berabere kaldı. 7 puanla grubunda lider durumda. Östersunds, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı. 2'si berebare biterken, sadece 1 kez yenildi.