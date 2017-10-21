Nevriye’ye büyük onur

GALATASARAY Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Nevriye Yılmaz, 2021 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu'na seçildi. Fransa'nın Monaco kentinde yapılan oylamaya 18 eski sporcu adayı katıldı. Türk Olimpiyat Komitesi adına aday gösterilen eski basketbolcu Nevriye Yılmaz da seçimi kazanan 8 aday arasında yer aldı. Nevriye bu komisyona seçilen ilk Türk sporcu unvanını elde etti.