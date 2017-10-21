Nevriye’ye büyük onur
GALATASARAY Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Nevriye Yılmaz, 2021 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu'na seçildi. Fransa'nın Monaco kentinde yapılan oylamaya 18 eski sporcu adayı katıldı. Türk Olimpiyat Komitesi adına aday gösterilen eski basketbolcu Nevriye Yılmaz da seçimi kazanan 8 aday arasında yer aldı. Nevriye bu komisyona seçilen ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 210
Yorum
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Nevriye’ye büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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