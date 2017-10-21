 Muslera'dan geçit yok! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Muslera'dan geçit yok!

    Muslera'dan geçit yok!

    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi , kariyerinde 17 Fenerbahçe derbisi oynadı. Bunların 6’sında gol yemedi. Sadece 5 yenilgi gördü. Muslera, yine kendine güveniyor.

    Ligin kader sınavlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılıların file bekçisi da kendisine güveniyor. Galatasaray'da sayısız başarı ve derbi yaşayan Uruguaylı eldiven, sarı-lacivertlilere karşı yarın 18. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bundan önceki 17 maçta Muslera'nın karnesi pek iyi. Sahaya kaptan olarak çıkması beklenen kaleci, şimdiye dek 7 Fenerbahçe galibiyeti yaşadı, 5 de beraberlik gördü. Fernando Muslera, bu derbilerin 6'sında gol dahi yemedi. Taraftarın sevgilisi, 6 yıldır Galatasaray kalesinde sadece 5 yenilgi yaşadı.

    KURTARIŞ ORANI YÜZDE 75
    Bu seneki görüntü ise camiaya umut verecek cinsten. Önündeki Maicon-Serdar Aziz ikilisinin oturması, Muslera'nın performansına olumlu yansıdı. Yüzde 75'lik kurtarış oranıyla ligin lideri Uruguaylı kaleci. Başarılı isim, sadece 6 gol yedi ve 3 maçta kalesini kapattı. Galatasaray'ın 1 numarası, maç başına 2.3 kurtarış gerçekleştiriyor.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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