Muslera'dan geçit yok!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerinde 17 Fenerbahçe derbisi oynadı. Bunların 6’sında gol yemedi. Sadece 5 yenilgi gördü. Muslera, yine kendine güveniyor.
KURTARIŞ ORANI YÜZDE 75
Bu seneki görüntü ise camiaya umut verecek cinsten. Önündeki Maicon-Serdar Aziz ikilisinin oturması, Muslera'nın performansına olumlu yansıdı. Yüzde 75'lik kurtarış oranıyla ligin lideri Uruguaylı kaleci. Başarılı isim, sadece 6 gol yedi ve 3 maçta kalesini kapattı. Galatasaray'ın 1 numarası, maç başına 2.3 kurtarış gerçekleştiriyor.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:21
-
Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
-
Kocaman'ın 3 silahşörü!
Toplam 1
Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
-
Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 52
Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
Muslera'dan geçit yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.