Gomis 4'üne birden bedel

ASLAN'IN derbideki en önemli kozu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin forvetleri Robin van Persie, Fernandao, Roberto Soldado ve Vincent Janssen'in hepsinden daha fazla gol attı.

Sarı-lacivertli takımın 4 golcüsü geride kalan 8 haftada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. İki gol de Janssen'den geldi. Van Persie sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Fernandao da sadece 1 maçta görev aldı. Soldado ise 6 maçta henüz siftah yapamadı. Gomis ise geride kalan 9 haftada 9 kez fileleri havalandırdı. Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin 4 forvetinin attığı golün 4 katından 1 fazla gol attı. Gomis ayrıca forma giydiği 8 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başardı.



Derbi için ekstra çalıştı

BAFETİMBİ Gomis derbiye kendisini özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli futbolcu, takım ile yaptığı idmanlar sonrası Florya'yı terk etmeyerek hafta boyunca özel gol çalışmaları yaptı. Yıldız oyuncunun, takım arkadaşlarına Fenerbahçe'yi de boş geçmeyeceğini ve gerçek Galatasaraylı olacağını söylediği ifade edildi.