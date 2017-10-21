Fenerbahçe derbisinde sürpriz koreografi
Galatasaray taraftarları yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde muhteşem bir görsel şov hazırlığında.
Galatasaray ile Fenerbahçe 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda zorlu 90 dakika mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaraytaraftarlarının Fenerbahçe derbisinde tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor.
Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisinde koreografi yapacak mı?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konuların biriside tribün şovları. Sarı kırmızıı taraftarlar ultrAslan'ın Fenerbahçe derbisinde koreografi yapıp yapmayacağını merak ediyordu.
Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray tribünleri dev bir koreografi yapacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak derbi öncesinde Galatasaray tribünleri sarı kırmızılı takım ve Tudor'un yer aldığı koregrafi ve görsele imza atacak. Dün ve bugün Galatasaray taraftarları koreografi için yoğun mesai harcıyor.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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