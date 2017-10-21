Galatasaray ile Fenerbahçe 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda zorlu 90 dakika mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaraytaraftarlarının Fenerbahçe derbisinde tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor.

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisinde koreografi yapacak mı?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konuların biriside tribün şovları. Sarı kırmızıı taraftarlar ultrAslan'ın Fenerbahçe derbisinde koreografi yapıp yapmayacağını merak ediyordu.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray tribünleri dev bir koreografi yapacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak derbi öncesinde Galatasaray tribünleri sarı kırmızılı takım ve Tudor'un yer aldığı koregrafi ve görsele imza atacak. Dün ve bugün Galatasaray taraftarları koreografi için yoğun mesai harcıyor.