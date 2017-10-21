Dursun Özbek’in 12. derbisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçıyla birlikte 12. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 24 Mayıs 2015 yılında yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplam 11 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden 2 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. 4 müsabakada ise gülen taraf çıkmadı. Geride kalan 11 maçta Galatasaray, rakip fileleri 8 defa havalandırırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 11 gol kaydetti.



Özbek, bu maçlarda Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa, Fenerbahçe'yi mağlup ederek de Türkiye Kupası sevinci yaşamamıştı.