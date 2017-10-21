Dursun Özbek’in 12. derbisi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçıyla birlikte 12. kez derbi heyecanı yaşayacak.
Özbek, bu maçlarda Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa, Fenerbahçe'yi mağlup ederek de Türkiye Kupası sevinci yaşamamıştı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:15
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Giuliano, Alex gibi oynayacak
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Önce Alex gibi oynamaya çalışmakla,, Alex gibi oynamak arasındaki farkı anlatınki, garibim fazla telaşa kapılmasın !
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51 milyon TL şu anda garanti
Toplam 3
Yorum
hh kesss
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Kupa almak istiyorum
Toplam 8
Yorum
Trabzon61 Ben rıza hocaya güveniyorum.başarılıda olacağına inaniyorum
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