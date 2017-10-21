 Derbide hava durumu nasıl olacak? – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Derbide hava durumu nasıl olacak?

    Derbide hava durumu nasıl olacak?

    Süper Lig’in 9. haftasında ’nda oynanacak maçında hava sıcaklığı 17 derece olacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın 19.30'da 'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli mücadelesinde iki takımın da hedefi, ezeli rakibi karşısında galibiyete ulaşmak. 108 yıllık rekabette oynanacak 386. maçta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Karşılaşma saatinde nem oranının ise yüzde 59 olacağı tahmin ediliyor.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:58
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