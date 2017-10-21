Derbide 386. randevu
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacakları maç ile toplamda 386. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 146’ya 123 üstünlüğü bulunuyor.
386. randevu
İki takım arasında 108 yıl önce başlayan rekabette geride 386 maç mazide kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 116 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.
Ligde 121. sınav
Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 121. kez karşılaşacak. Geride kalan 120 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 37 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.
Galatasaray'ın 60. ağırlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 61. kez ağırlayacak. Geride kalan 60 mücadelede sarı-kırmızılılar, 23 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler ise 15 kez galibiyet sevinci yaşadı. 22 maçta ise kazanan takım çıkmadı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
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Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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Kocaman'ın 3 silahşörü!
Toplam 1
Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 52
Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
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