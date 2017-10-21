Başkan Özbek siftah peşinde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’ye karşı ilk lig galibiyeti için Florya’ya moral ziyareti yaptı.
Eğer Galatasaray, derbiyi kazanırsa Özbek, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye karşı ilk lig galibiyetini görecek. Daha önceki dört lig kapışmasında sarı-lacivertliler üç kez kazanıp bir beraberlik yaşamıştı. Özbek, tek Fenerbahçe galibiyetini ise Süper Kupa'da görmüştü.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:28
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Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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Kocaman'ın 3 silahşörü!
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Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
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Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
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