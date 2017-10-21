 Başkan Özbek siftah peşinde – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Başkan Özbek siftah peşinde

    Başkan Özbek siftah peşinde

    Başkanı , Fenerbahçe’ye karşı ilk lig galibiyeti için Florya’ya moral ziyareti yaptı.

    Başkanı dün Florya'daydı… Takımının son durumunu yerinde görmek isteyen Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolcularla tek tek görüştü. Takımına moral veren Başkan Dursun Özbek, galibiyete dair inancını paylaştı.

    Eğer Galatasaray, derbiyi kazanırsa Özbek, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye karşı ilk lig galibiyetini görecek. Daha önceki dört lig kapışmasında sarı-lacivertliler üç kez kazanıp bir beraberlik yaşamıştı. Özbek, tek Fenerbahçe galibiyetini ise Süper Kupa'da görmüştü.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:28
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