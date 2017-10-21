Badou Ndiaye: ''Biz işi bitiririz''
Cimbom’un çift ciğerli futbolcusu Badou Ndiaye “İyi bir takımız” diye konuştu ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi. Derbi için camiaya 3 puan sözü verdi.
'TUDOR ÇOK İYİ HOCA'
Badou Ndiaye transferini çok isteyen İgor Tudor'la çalışmanın kendisine önemli katkıları olduğunu söyledi. Senegalli yıldız "Tudor ile ilişkilerim üst düzeyde. Çok iyi bir hoca. İstekleri maçtan maça değişiklik gösterebiliyor. Ben sahada onun söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray'da oynamak hayalimdi. Umarım Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalime de kavuşurum. Beni Melo veya Selçuk ile kıyaslamayın. Kendimi sadece kendimle kıyaslarım" dedi.
GOMİS İNANILMAZ
Ndiaye, takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'i öve öve bitiremedi. Başarılı futbolcu "Gomis inanılmaz bir forvet. Çok kaliteli. Bana her hafta 'Gol atar mıyız?' diye soruyor. 'Atmadığımız hafta mı var?' diye cevap veriyorum. Savaşçı ruha sahip bir oyuncu ve bunu sahaya yansıtıyor" diye konuştu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:51
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Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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Kocaman'ın 3 silahşörü!
Toplam 1
Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 52
Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
Badou Ndiaye: ''Biz işi bitiririz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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