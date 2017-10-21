Badou Ndiaye: ''Biz işi bitiririz''

Cimbom’un çift ciğerli futbolcusu Badou Ndiaye “İyi bir takımız” diye konuştu ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi. Derbi için camiaya 3 puan sözü verdi.

Galatasaray'ın orta sahasında yürek koyan isimlerden olan Badou Ndiaye derbi öncesi konuştu. Senegalli yıldız, Fenerbahçe maçı için farklı bir hazırlık içine girmediklerini söyledi. Ndiaye, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak Fenerbahçe için de öyle hazırlık yapıyoruz. Onlarla büyük bir maç oynayacağız. Biz iyi bir takımız. Herkes de bunun farkında. Sahada gösterdiğimiz performansla bunu kanıtladık. Lig uzun. Biz son maça kadar ciddi olacağız" ifadelerini kullandı. Taraftara seslenen Ndiaye "Stat tıklım tıklım dolsun. Bizi zafere sürüklesinsen. Biz de sahada işi bitirelim" ifadelerini kullandı. Henüz gole katkı yapmaması hakkındaki soruya deneyimli oyuncu "Benim işim takımın çıkarını gözetmek. Gol atmayı seviyorum ama şu anda takımın kazanması için gereken defans yapmaksa ben de bunu yaaprım" diye konuştu.



'TUDOR ÇOK İYİ HOCA'

Badou Ndiaye transferini çok isteyen İgor Tudor'la çalışmanın kendisine önemli katkıları olduğunu söyledi. Senegalli yıldız "Tudor ile ilişkilerim üst düzeyde. Çok iyi bir hoca. İstekleri maçtan maça değişiklik gösterebiliyor. Ben sahada onun söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray'da oynamak hayalimdi. Umarım Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalime de kavuşurum. Beni Melo veya Selçuk ile kıyaslamayın. Kendimi sadece kendimle kıyaslarım" dedi.



GOMİS İNANILMAZ

Ndiaye, takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'i öve öve bitiremedi. Başarılı futbolcu "Gomis inanılmaz bir forvet. Çok kaliteli. Bana her hafta 'Gol atar mıyız?' diye soruyor. 'Atmadığımız hafta mı var?' diye cevap veriyorum. Savaşçı ruha sahip bir oyuncu ve bunu sahaya yansıtıyor" diye konuştu.

