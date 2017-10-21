Arjantinli yıldızın kızı G.Saray forması giydi!
Galatasaray ile Fenerbahçe yarın dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu maç sadece Türkiye'de değil, dünyanın da gündeminde...
Inter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, kızına Galatasaray forması giydirdi. Bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o fotoğraflar...
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:25
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Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
Toplam 1
Yorum
since1903 Hak yerini bulmuş. Salah kariyerinin en iyi maçını oynadı bence.
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Orasi istanbul soyar o taksiciler adami
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
xcvbn Her gün başımıza gelen taksici terörü sonunda basına yansımış bir şekilde..
Arjantinli yıldızın kızı G.Saray forması giydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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