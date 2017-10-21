 Arjantinli yıldızın kızı G.Saray forması giydi! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Arjantinli yıldızın kızı G.Saray forması giydi!

    Arjantinli yıldızın kızı G.Saray forması giydi!

    Galatasaray ile Fenerbahçe yarın dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu maç sadece Türkiye'de değil, dünyanın da gündeminde...

    Inter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, kızına Galatasaray forması giydirdi. Bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



    İşte o fotoğraflar...



    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:25
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