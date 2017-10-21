‘11 yabancı içimi acıttı’

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Bak yabancı sınırını değerlendirdi. Bak "Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray'ın geçen hafta 11 yabancı ile sahaya çıkması içimi acıttı" diye konuştu. Bakan Bak, günümüzde Altınordu'nun mükemmel bir örnek olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Altınordu'yu tebrik ediyorum. Cengiz Ünder'i ve Çağlar Söyüncü'yü Milli Takıma, Avrupa'ya taşıdılar. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini keyif alarak takip edelim, birlikte eğlenelim"