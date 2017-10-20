 Yenilerin derbisi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Yenilerin derbisi

    Yenilerin derbisi

    G.Saray-F.Bahçe karşılaşmasında teknik adamların şans vermesi halinde toplam 17 futbolcu ilk kez derbi heyecanı ile tanışacak

    Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi tam anlamıyla çaylakların mücadelesine sahne olacak. İki takım, transfer dönemini hızlı geçirmiş ve kadrolarını baştan aşağıya yenilemişti. Bu önemli derbide sarı- kırmızılılarda Teknik Direktör İgor Tudor'un görev vermesi halinde Carrasso, Maicon, Mariano, Latovlevici, Belhanda, Ndiaye, Fernando, Feghouli ve Gomis ilk kez Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek. Sarı-lacivertlilerde ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın oynatması durumunda Kameni, Maurico isla, Neto, Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano, Soldado ve Janssen ilk kez 'a karşı mücadele edecek. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mehmet Ekici, sakatlığından dolayı bu önemli maçta takımını yalnız bırakacak.

    Serdar Aziz geri dönüyor
    Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları sürerken Tudor, son karşılaşmada yedek soyundurduğu Serdar Aziz'i derbide ilk 11'de oynatacak. Başarılı futbolcuyu antrenmanlarda tekrar as kadroya monte etti.

    Sarı Kırmızılı ekipte Muslera, Serdar Aziz, Denayer, Ahmet Çalık, Rodrigues, Linnes, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin ve Eren derbide sahne almış isimler... Ancak bu isimlerden arasında 3'ünün ilk 11'de şans bulma olasılığı bulunuyor.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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