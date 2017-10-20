Tek forma kaldı

Derbi için artık sayılı günler kalırken teknik direktör Tudor sahaya süreceği 11'in 10'unu belirledi. Fenerbahçe karşısında Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Ndiaye, Feghouli, Fernando, Belhanda, Gomis'in yerleri garanti... Geriye tek forma kalırken bu forma için Tolga ve Rodrigues arasında gidip geliyor.