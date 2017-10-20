Tarihe geçmek istiyorum
KIsa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Bu maça özel olarak hazırlandığını kaydeden Cezayirli futbolcu, "İki gol attım. Umuyorum bunların devamı gelecek. Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırmak için Fenerbahçe derbisi çok önemli... Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olduğumuzu düşünmeden maça çıkacağız. Motivasyon düşüklüğü şampiyon olmamızı engelleyebilir" diye konuştu. Feghouli, yenilmezlik serisiyle ilgili olarak ise, "Yenilmezlik serisini devam ettirmek için soğukkanlı olmalıyız ve çok çalışmalıyız" ifadesini kullandı.
TUDOR EN İYİSİ
Teknik direktör İgor Tudor ile ilgili görüşü istenen Feghouli, hocasına büyük övgüde bulundu. Yıldız futbolcu, "İgor Tudor, şu ana kadar çalıştığım en iyi teknik direktörlerden bir tanesi diyebilirim. Fiziksel olarak bizi iyi hazırlıyor" diye konuştu.
TUDOR EN İYİSİ
Teknik direktör İgor Tudor ile ilgili görüşü istenen Feghouli, hocasına büyük övgüde bulundu. Yıldız futbolcu, "İgor Tudor, şu ana kadar çalıştığım en iyi teknik direktörlerden bir tanesi diyebilirim. Fiziksel olarak bizi iyi hazırlıyor" diye konuştu.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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