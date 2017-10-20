Fernando Muslera kaptanlık tartışmalarına son noktayı koydu: Selçuk oynamasa bile takıma pozitif bir enerji katıyor ve görevini en iyi şekilde yerine getiriyor

Taraftarların sevgilisi Fernando Muslera, Galatasaray'da artık kötü günlerin geride kaldığını söyledi. Her kulüpte inişler çıkışlar olabileceğini belirten Uruguaylı eldiven, bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydederken takım kaptanlığı tartışmaları için ise "Bu takımın kaptanı Selçuk'tur. Oynamadığı zamanlarda hocamızın kararıyla pazubandı sahada ben takıyorum. Aramız çok iyi, hiçbir problemimiz yok. Oynamasa bile takıma pozitif bir enerji katıyor ve kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getiriyor" ifadesini kullandı.