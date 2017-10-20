Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
han mirceayı da düşünmeliler demek istedi sanırım..
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
YA AMK GIT İŞİNE GS GEÇEN SEZONLARDA 2 SEFER ÜST ÜSTE ŞAMPIYON OLUNCADA BU HIKAYELERI GÖRDUK
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Derbiyi Çakır yönetecek
Toplam 26
Yorum
lazepe Palabıyığı verelim size istemisiniz.
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