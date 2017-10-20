Hasret sona erecek

Pazar akşamıağırlamaya hazırlanırken derbilerdeki kötü gidişata da son vermek istiyor., son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi. Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.vekarşı çıktığı son 8 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı., Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014- 2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.Rakibini, 24 Mayıs 2015'te2-0 mağlup eden sarıkırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.takım, bu süredeile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı.ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Türk Telekom Stadı'ndaki maçta yeni bir sayfa açmayı planlarken taraftarlara bu kez galibiyet hediye etmek istiyor. Ayrıca henüzgalibiyeti olmayan Başkanile hiç derbi kazanamayan Tudor'a da bir ilki yaşatmanın peşindeler...