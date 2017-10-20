Hasret sona erecek
Ligdeki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, daha sonra çıktığı 8 derbide 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.Bu kötü seriye pazar akşamı son vermek isteyen sarı-kırmızılı oyuncular hem taraftarlara, hem Özbek'e hem de Tudor'a ilk derbi zaferini yaşatmak istiyor.
Galatasaray, Pazar akşamı Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanırken derbilerdeki kötü gidişata da son vermek istiyor. Cimbom, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi. Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.
5 MAĞLUBİYET ALDI
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı son 8 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014- 2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarıkırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
TUDOR SIFIR ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Türk Telekom Stadı'ndaki maçta yeni bir sayfa açmayı planlarken taraftarlara bu kez galibiyet hediye etmek istiyor. Ayrıca henüz Fenerbahçe galibiyeti olmayan Başkan Özbek ile hiç derbi kazanamayan Tudor'a da bir ilki yaşatmanın peşindeler...
5 MAĞLUBİYET ALDI
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı son 8 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014- 2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarıkırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
TUDOR SIFIR ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Türk Telekom Stadı'ndaki maçta yeni bir sayfa açmayı planlarken taraftarlara bu kez galibiyet hediye etmek istiyor. Ayrıca henüz Fenerbahçe galibiyeti olmayan Başkan Özbek ile hiç derbi kazanamayan Tudor'a da bir ilki yaşatmanın peşindeler...
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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