G.Saray açık ara favori

Misli.com'un açıkladığı derbi bahis verilerine göre, kuponlarında derbiye yer veren taraftarların yüzde 50'si Galatasaray, yüzde 20'si Fenerbahçe galibiyetine oynadı. Galatasaray taraftarlarının yüzde 78'i, Fenerbahçelilerin ise yüzde 56'sı derbide takımlarından galibiyet bekliyor



Rakipler 'GS' dedi

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının da ağırlıklı olarak derbideki favorisi Galatasaray. Galatasaray'a bahis yapan Beşiktaşlıların oranı yüzde 46, Trabzonsporluların oranı ise yüzde 58. İki takım taraftarının yüzde 20'şerlik kesimlerinin tahmini Fenerbahçe'den yana.



Büyük fark

Öte yandan, "Süper Lig şampiyonu kim olur?" bahsinde Galatasaray açık ara önde bulunuyor. Misli.com üyelerinin yüzde 69'u şampiyonun Galatasaray olacağı yönünde bahis yaparken, F.Bahçe yüzde 13 ile ikinci, Beşiktaş yüzde 10 ile üçüncü sırada bulunuyor.