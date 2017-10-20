Gomis derbide locaya sığmadı

Fenerbahçe derbisine Fransa’dan ailesi ve arkadaşlarını davet eden Gomis, locanın kapasitesi yetmeyince, cebinden para verip VIP tribünden bilet aldı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis sezon başında ailesi ve yakınları için Türk Telekom Stadı'nda loca kiralamıştı. İç sahadaki her maça Fransa'dan özel misafirleri gelen tecrübeli forvet,



Fenerbahçe derbisi için çok sayıda konuğu olacağı için çareyi yönetime başvurmakta buldu ve ekstra bilet talep etti. Locasına yakın tribünden 15 bilet alan ve parasını cebinden ödeyen Gomis'e Pazar akşamı Fenerbahçe derbisinde ailesi, akrabaları ve arkadaşları Türk Telekom Stadı'nda destek verecek. Bu arada biletleri tükenen derbi için çok sayıda telefon alan yöneticiler çareyi telefonlarını kapatmakta buldular.