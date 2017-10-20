 Gomis 30 kişilik yer ayırttı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Gomis 30 kişilik yer ayırttı

    Gomis 30 kişilik yer ayırttı
    Bu sezon 8 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine toplayan ve Türkiye'de ilk derbisine çıkmaya hazırlanan Bafetimbi Gomis, pazar günü oynanacak dev derbi için Türk Telekom Stadı'na maça gelecek yakınları için 30 kişilik yer ayırttı. Yıldız, İstanbul'da bulunan ailesi ve Fransa'dan gelecek misafirlerini ağırlayacak
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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