"Galatasaray’ın ismi değişsin"

Devlet Bahçeli, G.Saray’ın Konya maçında ilk 11’de 11 yabancı oynatmasını eleştirdi . Bahçeli, “G.Saray’ın ismi değişsin”dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şaşırtan açıklama... Devlet Bahçeli Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor deplasmanına 11 yabancı ile çıkmasını eleştirdi. Bahçeli basın mensupları ile bir sohbet toplantısı yaparken burada konu G.Saray'ın Konya maçında 11 yabancı oynatmasına geldi.



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Bahçeli, ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Cimbom'u "G.Saray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.



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