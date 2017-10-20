 Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Türk Telekom Stad'ında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Sarı-kırmızılılar, derbisi hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:22
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