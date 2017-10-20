Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Türk Telekom Stad'ında oynayacağı Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:22
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
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