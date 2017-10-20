Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı öncesinde tesislere gelerek, teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, sabah yapılan antrenmanı Başkan Dursun Özbek ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Özbek, teknik heyet ve futbolcularla konuşarak, derbi öncesinde moral verdi.