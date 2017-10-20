Dursun Özbek'ten futbolculara moral
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları dev derbi öncesi tesislere gelerek futbolculara moral verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı öncesinde tesislere gelerek, teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, sabah yapılan antrenmanı Başkan Dursun Özbek ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Özbek, teknik heyet ve futbolcularla konuşarak, derbi öncesinde moral verdi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
Dursun Özbek'ten futbolculara moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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