 Dursun Özbek'ten futbolculara moral – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ten futbolculara moral

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=68cbaed0-8b02-423a-b930-7f5b64380cb3" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a>'ten futbolculara moral

    Başkanı Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları dev derbi öncesi tesislere gelerek futbolculara moral verdi.

    Başkanı , Fenerbahçe maçı öncesinde tesislere gelerek, teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu.
    , Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken, sabah yapılan antrenmanı Başkan ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Özbek, teknik heyet ve futbolcularla konuşarak, derbi öncesinde moral verdi.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten futbolculara moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.