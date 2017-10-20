Derbiyi Çakır yönetecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu: Cüneyt Çakır. 1 seneye yakındır Fenerbahçe maçına verilmeyen Çakır'ın ismi açıklandıktan sonra Sarı-lacivertli taraftarlar adeta ayağa kalkarken, yöneticiler “Derbide aleyhimize herhangi bir gelişme olursa, bunun bedeli çok ağır olur” ifadelerini kullandılar ?

Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.



Bedeli ağır olur



MHK'nın Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ı ataması Fenerbahçe cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftar siteleri adeta ayağa kalkarken, Fenerbahçe'nin 12 Aralık 2016'da Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçı hatırlattılar. Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü 'faul' gerekçesiyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Cüneyt Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı.



'RİSK ALDILAR'

Sporx'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli bazı yöneticiler ise Cüneyt Çakır atamasıyla Futbol Federasyonu ve MHK'nın büyük risk aldığını belirttiler, "Derbide aleyhimize gelişmeler olursa, bedeli de ağır olur" ifadelerini kullandılar.



F.Bahçe, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 43 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.



Tartışmalar yaşandı

MHK'nın hakemlerin atanacağı çarşamba günkü toplantısında büyük tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Kurulun derbi için Cüneyt Çakır ismini uygun gördüğü ancak Fenerbahçe'nin olası tepkisi nedeniyle kararsız kaldığı vurgulandı. Bir ara Fırat Aydınus isminin ağır bastığı, Mete Kalkavan'ın da gündeme geldiği belirtilirken, son karar yine Çakır çıktı.



11 oyuncuyu attı

Tecrübeli hakemlerden Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 kez kırmızı kartına başvururken, Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 5 futbolcuyu oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'dan 34, Fenerbahçe'den de 26 futbolcuya sarı kart gösterdi.



1 yıl sonra atandı

CÜNEYT Çakır, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı maçta Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu.