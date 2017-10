Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım

Galatasaray'ın flaş transferi Belhanda, Pazar günkü derbi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Faslı yıldız taraftara umut dağıttı…-Ben farklı bir 10 numarayım. Beni diğer 10 numaralardan ayıran özelliğe gelirsek... Defansif olarak çok çalışıyorum ve koşuyorum. Defans ve hücum arasındaki bağı iyi kuruyorum. Hocaların (Aykut Kocaman ve Tudor) beni istemeleri normal...Galatasaray tarihinde 10 numaraların önemi büyük.Ben de iz bırakmak istiyorum. Yarışmacı ve rekabetçi bir ruha sahibim. Star olmak için değil sahada en iyisini vermek için buradayım. Futbola ön libero olarak başladım ama çok tekniktim.Forma numaraları ile ifade etmem gerekirse önce 5 numara oynadım, sonra 6, ardından 10 numara oldum.-Derbi için heyecan yapmıyorum. Sakinim. Taraftar ve basın üzerimde baskı yaratamaz. ''Daha iyi oynamalıyım" diye ben kendi üzerimde baskı yaratırım. Elbette Fenerbahçe'ye gol atmak isterim.Derbide yüzde yüz performansımı ortaya koymaya çalışacağım.Çünkü maçları bireyselolarak değil takım olarak kazanırsınızya da kaybedersiniz.-Montpellier'de oynadığım dönemde Fenerbahçe'den teklif almıştım. Gitmediğim içim pişman değilim. O zaman Fenerbahçe'ye imza atsaydım şu an Galatasaray'da olamazdım.Galatasaray'ınteklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Doğrukarar verdim. Doğru zamanda doğru yerdeyimdiyebilirim.-Deplasmanda bile evimizde gibi oynuyoruz. Stadımızdaki maçlara çok sayıda taraftar geliyor ve takım için ekstra motivasyon oluyor.Galatasaray'da oynadığım için söylemiyorum, gerçekten gördüğüm en iyi taraftar. Diğer oynadığım takımlarla kıyaslarsam bin kere Galatasaray taraftarı derim.- Selçuk İnan saygıyı hak ediyor. Bu kulüp için çok emek harcadı, önemli kupalar kazandı. Aslında Selçuk'u en iyi ben anlıyorum. Fransa'da Montpellier'de şampiyon olduktan sonraki sene ıslıklanmıştım.Tudor'la sürekli iletişim halindeyiz. Güvene dayalı bir ilişkimiz var. Zaten bu da sahada belli oluyor. Gomis'e Fransa'da birçok maçta rakip olmuştum. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Ona bol pas verip daha çok gol attırmam gerek.Takım arkadaşın Serdar Aziz'i Lucescu Milli Takım'da oynatmadı. Şaşırdın mı?Serdar Aziz'in Türk Milli Takımı'nda oynamaması normal değil. En potansiyelli Türk stoper, geleceği de çok parlak.Çok güçlü bir oyuncu. Türkiye'de ondan daha iyisi yok.Müslüman bir ülkede yaşamak hem beni hem ailemi olumlu yönde etkiliyor. İbadetimi rahatça yerine getiriyorum. Dışarıda kendi dininizin gereklerini yerine getirdiğiniz zaman kimse sizi yadırgamıyor.Camiye gidebiliyorum. Restaurantlarda helal et yiyorum. Türk yemeklerini beğendim.İstanbul'u henüz gezemedim.Ben çok gezmeyi seven biri değilim.Maçlarıma konsantre oluyorum ama ilk fırsatta Süleymaniye Camii'ne gideceğim.Fenerbahçe'den tabii ki Fas Milli Takımı'ndan arkadaşım Dirar (gülerek)... Beşiktaş'tan Babel.Trabzonspor'dan Burak. Burak, Galatasaray'da da oynadı, iyi bir forvet.