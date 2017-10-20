Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Belhanda: “Hafta sonu yüzde yüz performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Ama önemli olan benim gol atmam değil, takımın kazanması.. Elbette Fenerbahçe’ye gol atmak isterim.”
Galatasaray'ın flaş transferi Belhanda, Pazar günkü derbi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Faslı yıldız taraftara umut dağıttı…İşte Belhanda'nın açıklamaları:
Alex'i gönderen Aykut Kocaman kendisini transfer etmek istemişti. Tudor da Sneijder'in yerine seni tercih etti. Belhanda'yı farklı kılan ne?
-Ben farklı bir 10 numarayım. Beni diğer 10 numaralardan ayıran özelliğe gelirsek... Defansif olarak çok çalışıyorum ve koşuyorum. Defans ve hücum arasındaki bağı iyi kuruyorum. Hocaların (Aykut Kocaman ve Tudor) beni istemeleri normal...
Galatasaray tarihinde 10 numaraların önemi büyük.
Ben de iz bırakmak istiyorum. Yarışmacı ve rekabetçi bir ruha sahibim. Star olmak için değil sahada en iyisini vermek için buradayım. Futbola ön libero olarak başladım ama çok tekniktim.
Forma numaraları ile ifade etmem gerekirse önce 5 numara oynadım, sonra 6, ardından 10 numara oldum.
Sneijder Galatasaray taraftarının kalbine Fenerbahçe'ye attığı gollerle girdi. Derbi için heyecanlı mısın?
-Derbi için heyecan yapmıyorum. Sakinim. Taraftar ve basın üzerimde baskı yaratamaz. ''Daha iyi oynamalıyım" diye ben kendi üzerimde baskı yaratırım. Elbette Fenerbahçe'ye gol atmak isterim.
Derbide yüzde yüz performansımı ortaya koymaya çalışacağım.
Ama önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanması.
Ben gollere değil takıma odaklı oynarım. Çünkü maçları bireysel olarak değil takım olarak kazanırsınız ya da kaybedersiniz.
FENERBAHÇE'YE GİTSEYDİM GALATASARAY'A GELEMEZDİM!
Dinamo Kiev ve Schalke'de umduğunu bulamadın. Montpellier'den Fenerbahçe'ye gitmediğin için pişman mısın?
-Montpellier'de oynadığım dönemde Fenerbahçe'den teklif almıştım. Gitmediğim içim pişman değilim. O zaman Fenerbahçe'ye imza atsaydım şu an Galatasaray'da olamazdım.
Galatasaray'ın bir önceki takımı tüm kupaları kaldırmış, misyonu tamamlanmıştı.
Yeni bir proje ile yola çıkıldı ve yetenekli oyuncularla yeni bir takım oluştu. Galatasaray'ın teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Doğru karar verdim. Doğru zamanda doğru yerdeyim diyebilirim.
GALATASARAY TARAFTARI EN İYİSİ
-Deplasmanda bile evimizde gibi oynuyoruz. Stadımızdaki maçlara çok sayıda taraftar geliyor ve takım için ekstra motivasyon oluyor. Tezahüratları muhteşem. Galatasaray'da oynadığım için söylemiyorum, gerçekten gördüğüm en iyi taraftar. Diğer oynadığım takımlarla kıyaslarsam bin kere Galatasaray taraftarı derim.
SELÇUK'U EN İYİ BEN ANLIYORUM!
- Selçuk İnan saygıyı hak ediyor. Bu kulüp için çok emek harcadı, önemli kupalar kazandı. Aslında Selçuk'u en iyi ben anlıyorum. Fransa'da Montpellier'de şampiyon olduktan sonraki sene ıslıklanmıştım.
TUDOR BANA GÜVENİYOR
Tudor ve Gomis'le olan ilişkini anlatır mısın?
Tudor'la sürekli iletişim halindeyiz. Güvene dayalı bir ilişkimiz var. Zaten bu da sahada belli oluyor. Gomis'e Fransa'da birçok maçta rakip olmuştum. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Ona bol pas verip daha çok gol attırmam gerek.
SERDAR'DAN İYİ TÜRK STOPER YOK
Takım arkadaşın Serdar Aziz'i Lucescu Milli Takım'da oynatmadı. Şaşırdın mı?
Serdar Aziz'in Türk Milli Takımı'nda oynamaması normal değil. En potansiyelli Türk stoper, geleceği de çok parlak.
Çok güçlü bir oyuncu. Türkiye'de ondan daha iyisi yok.
İBADETİMİ RAHATÇA YAPIYORUM
Müslüman bir ülkede yaşamak hem beni hem ailemi olumlu yönde etkiliyor. İbadetimi rahatça yerine getiriyorum. Dışarıda kendi dininizin gereklerini yerine getirdiğiniz zaman kimse sizi yadırgamıyor.
Camiye gidebiliyorum. Restaurantlarda helal et yiyorum. Türk yemeklerini beğendim.
İstanbul'u henüz gezemedim.
Ben çok gezmeyi seven biri değilim.
Maçlarıma konsantre oluyorum ama ilk fırsatta Süleymaniye Camii'ne gideceğim.
DİRAR, BABEL VE BURAK YILMAZ...
Tek tercih hakkın olsa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hangi oyuncuları takımında görmek isterdin?
Fenerbahçe'den tabii ki Fas Milli Takımı'ndan arkadaşım Dirar (gülerek)... Beşiktaş'tan Babel.
Trabzonspor'dan Burak. Burak, Galatasaray'da da oynadı, iyi bir forvet.
Alex'i gönderen Aykut Kocaman kendisini transfer etmek istemişti. Tudor da Sneijder'in yerine seni tercih etti. Belhanda'yı farklı kılan ne?
-Ben farklı bir 10 numarayım. Beni diğer 10 numaralardan ayıran özelliğe gelirsek... Defansif olarak çok çalışıyorum ve koşuyorum. Defans ve hücum arasındaki bağı iyi kuruyorum. Hocaların (Aykut Kocaman ve Tudor) beni istemeleri normal...
Galatasaray tarihinde 10 numaraların önemi büyük.
Ben de iz bırakmak istiyorum. Yarışmacı ve rekabetçi bir ruha sahibim. Star olmak için değil sahada en iyisini vermek için buradayım. Futbola ön libero olarak başladım ama çok tekniktim.
Forma numaraları ile ifade etmem gerekirse önce 5 numara oynadım, sonra 6, ardından 10 numara oldum.
Sneijder Galatasaray taraftarının kalbine Fenerbahçe'ye attığı gollerle girdi. Derbi için heyecanlı mısın?
-Derbi için heyecan yapmıyorum. Sakinim. Taraftar ve basın üzerimde baskı yaratamaz. ''Daha iyi oynamalıyım" diye ben kendi üzerimde baskı yaratırım. Elbette Fenerbahçe'ye gol atmak isterim.
Derbide yüzde yüz performansımı ortaya koymaya çalışacağım.
Ama önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanması.
Ben gollere değil takıma odaklı oynarım. Çünkü maçları bireysel olarak değil takım olarak kazanırsınız ya da kaybedersiniz.
FENERBAHÇE'YE GİTSEYDİM GALATASARAY'A GELEMEZDİM!
Dinamo Kiev ve Schalke'de umduğunu bulamadın. Montpellier'den Fenerbahçe'ye gitmediğin için pişman mısın?
-Montpellier'de oynadığım dönemde Fenerbahçe'den teklif almıştım. Gitmediğim içim pişman değilim. O zaman Fenerbahçe'ye imza atsaydım şu an Galatasaray'da olamazdım.
Galatasaray'ın bir önceki takımı tüm kupaları kaldırmış, misyonu tamamlanmıştı.
Yeni bir proje ile yola çıkıldı ve yetenekli oyuncularla yeni bir takım oluştu. Galatasaray'ın teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Doğru karar verdim. Doğru zamanda doğru yerdeyim diyebilirim.
GALATASARAY TARAFTARI EN İYİSİ
-Deplasmanda bile evimizde gibi oynuyoruz. Stadımızdaki maçlara çok sayıda taraftar geliyor ve takım için ekstra motivasyon oluyor. Tezahüratları muhteşem. Galatasaray'da oynadığım için söylemiyorum, gerçekten gördüğüm en iyi taraftar. Diğer oynadığım takımlarla kıyaslarsam bin kere Galatasaray taraftarı derim.
SELÇUK'U EN İYİ BEN ANLIYORUM!
- Selçuk İnan saygıyı hak ediyor. Bu kulüp için çok emek harcadı, önemli kupalar kazandı. Aslında Selçuk'u en iyi ben anlıyorum. Fransa'da Montpellier'de şampiyon olduktan sonraki sene ıslıklanmıştım.
TUDOR BANA GÜVENİYOR
Tudor ve Gomis'le olan ilişkini anlatır mısın?
Tudor'la sürekli iletişim halindeyiz. Güvene dayalı bir ilişkimiz var. Zaten bu da sahada belli oluyor. Gomis'e Fransa'da birçok maçta rakip olmuştum. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Ona bol pas verip daha çok gol attırmam gerek.
SERDAR'DAN İYİ TÜRK STOPER YOK
Takım arkadaşın Serdar Aziz'i Lucescu Milli Takım'da oynatmadı. Şaşırdın mı?
Serdar Aziz'in Türk Milli Takımı'nda oynamaması normal değil. En potansiyelli Türk stoper, geleceği de çok parlak.
Çok güçlü bir oyuncu. Türkiye'de ondan daha iyisi yok.
İBADETİMİ RAHATÇA YAPIYORUM
Müslüman bir ülkede yaşamak hem beni hem ailemi olumlu yönde etkiliyor. İbadetimi rahatça yerine getiriyorum. Dışarıda kendi dininizin gereklerini yerine getirdiğiniz zaman kimse sizi yadırgamıyor.
Camiye gidebiliyorum. Restaurantlarda helal et yiyorum. Türk yemeklerini beğendim.
İstanbul'u henüz gezemedim.
Ben çok gezmeyi seven biri değilim.
Maçlarıma konsantre oluyorum ama ilk fırsatta Süleymaniye Camii'ne gideceğim.
DİRAR, BABEL VE BURAK YILMAZ...
Tek tercih hakkın olsa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hangi oyuncuları takımında görmek isterdin?
Fenerbahçe'den tabii ki Fas Milli Takımı'ndan arkadaşım Dirar (gülerek)... Beşiktaş'tan Babel.
Trabzonspor'dan Burak. Burak, Galatasaray'da da oynadı, iyi bir forvet.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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