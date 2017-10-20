 Avrupa ile yarışıyor – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Avrupa ile yarışıyor

    Avrupa ile yarışıyor
    GalataSaray, Avrupa'nın devleriyle kafa kafaya geldi. En çok gol atan, en fazla topa sahip olan ve en fazla isabetli pas yapan takımlar sıralamasında derece yapmaya başladı. İşte 5 büyük lig ve Süper Lig baz alındığında öne çıkan rakamlar

    * 20 gol atan G.Saray, Lyon'la beraber Avrupa'nın en fazla gol atan 6. basamağında. M. City ve PSG 29 golle zirvede...
    * Yüzde 57.7'le Juventus'tan sonra topa en fazla sahip olan 11. takım. Zirvede yüzde 64.9'la City var.
    * Yüzde 84.5'le M. United ve Lazio'nun üzerinde en fazla isabetli pas yapan takım olarak 12'nci basamakta. Zirve yüzde 90.1'le PSG'nin...
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:37
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