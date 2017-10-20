Avrupa ile yarışıyor

GalataSaray, Avrupa'nın devleriyle kafa kafaya geldi. En çok gol atan, en fazla topa sahip olan ve en fazla isabetli pas yapan takımlar sıralamasında derece yapmaya başladı. İşte 5 büyük lig ve Süper Lig baz alındığında öne çıkan rakamlar



* 20 gol atan G.Saray, Lyon'la beraber Avrupa'nın en fazla gol atan 6. basamağında. M. City ve PSG 29 golle zirvede...

* Yüzde 57.7'le Juventus'tan sonra topa en fazla sahip olan 11. takım. Zirvede yüzde 64.9'la City var.

* Yüzde 84.5'le M. United ve Lazio'nun üzerinde en fazla isabetli pas yapan takım olarak 12'nci basamakta. Zirve yüzde 90.1'le PSG'nin...