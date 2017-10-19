Tahriklere kapılmayın

Tudor, Fenerbahçe maçının anahtarını 'sinirlerine hakim' olmak olarak belirledi. Oyuncuları ile sürekli bu konuda konuşmalar yapan Hırvat teknik adam, rakip takım oyuncularının yapacakları agresif hareketler karşısında sakinliklerini korumalarını istedi. Fenerbahçe'nin kazanmaya şartlanması nedeniyle maça topa hakim olarak başlamak isteyeceğini buna izin vermemeleri gerektiğini söyledi.