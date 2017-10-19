Sıra geldi derbi zaferine
Geçen sezon 3 derbiyi kaybetmiş, hatta gol sevinci bile yaşayamamıştı. Bu kez işi sıkı tutan Hırvat Hoca, “Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur” diyerek oyuncularını motive ediyor
TÜRK OLMAK GEREKMİYOR
Tudor, ilk galibiyetini almayı isterken sarı-kırmızılı oyuncuların büyük bölümü de ilk kez bir derbi maçta görev yapacak. Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan 8 yeni transferi Fenerbahçe karşısında derbiyle tanışacak. Başarılı çalıştırıcı, bu nedenle oyuncularına zorlu karşılaşmaya motive etmek için her yolu deniyor. Sık sık konuşmalar yapan Tudor, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Bu derbilerin önemini bilmek için Türk olmak ya da Türkiye'de yaşamak gerekmiyor. Hepinizin bu maça motive olacağınıza ve en iyisini yapacağınıza inanıyorum" dedi.
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Muslera, Serdar Aziz ve Rodrigues derbide görev yaparken ilk 11'de yer alması beklenilen Mariano, Maicon, Fernando, Latovlevici, Ndiaye, Feghouli, Belhanda ve Gomis ilk kez derbi heyecanına ortak olacak.
ÖNCE GOL
Tudor, futbolculara derbiyle ilgili taktiklerini verirken, golü erken bulmalarının önemini anlatıyor. Maçın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğiyle rakip takıma nefes aldırmamaları gerektiğinin ifade eden genç çalıştırıcı, bu dakikalarda bulacakları bir golle karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanacaklarını düşünüyor.
ZORLU MAÇLAR SERİSİ
Ligin ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atan Cimbom önce Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek ardından Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 14. haftada ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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