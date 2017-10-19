Sıra geldi derbi zaferine

Geçen sezon 3 derbiyi kaybetmiş, hatta gol sevinci bile yaşayamamıştı. Bu kez işi sıkı tutan Hırvat Hoca, “Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur” diyerek oyuncularını motive ediyor

Galatasaray'da bu sezon müthiş işlere imza atan teknik direktör İgor Tudor, Pazar akşamı oynayacakları Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk derbi galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun 21. haftasında Rizespor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı, 22. haftada Beşiktaş'a 1-0, 25. haftada Trabzonspor'a 2-0 ve 28. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek derbilerde galibiyet almak bir yana gol dahi bulamamıştı. Bu sezon rüzgarı tersine çeviren ve ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Tudor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk derbi galibiyetinin sevincini yaşamayı hedefliyor.



TÜRK OLMAK GEREKMİYOR

Tudor, ilk galibiyetini almayı isterken sarı-kırmızılı oyuncuların büyük bölümü de ilk kez bir derbi maçta görev yapacak. Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan 8 yeni transferi Fenerbahçe karşısında derbiyle tanışacak. Başarılı çalıştırıcı, bu nedenle oyuncularına zorlu karşılaşmaya motive etmek için her yolu deniyor. Sık sık konuşmalar yapan Tudor, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Bu derbilerin önemini bilmek için Türk olmak ya da Türkiye'de yaşamak gerekmiyor. Hepinizin bu maça motive olacağınıza ve en iyisini yapacağınıza inanıyorum" dedi.

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Muslera, Serdar Aziz ve Rodrigues derbide görev yaparken ilk 11'de yer alması beklenilen Mariano, Maicon, Fernando, Latovlevici, Ndiaye, Feghouli, Belhanda ve Gomis ilk kez derbi heyecanına ortak olacak.



ÖNCE GOL

Tudor, futbolculara derbiyle ilgili taktiklerini verirken, golü erken bulmalarının önemini anlatıyor. Maçın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğiyle rakip takıma nefes aldırmamaları gerektiğinin ifade eden genç çalıştırıcı, bu dakikalarda bulacakları bir golle karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanacaklarını düşünüyor.



ZORLU MAÇLAR SERİSİ

Ligin ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atan Cimbom önce Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek ardından Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 14. haftada ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.

