Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Lucescu yine isyan etti!
Toplam 6
Yorum
bahane bahane takım koşmadıktan sonra yabancı sayısı ne alaka? aksine takım böyle yaptıkça yabancılardan kurulu devşirme takım kurcan bak nasıl oluyor
-
Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
-
Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.