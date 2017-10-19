 Mevsim galibiyet için müsait – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Mevsim galibiyet için müsait

    Mevsim galibiyet için müsait
    DERBİNİN sonucu merakla beklenirken Fenerahçe'nin deplasmanda sonbahar ve kış aylarında yüzü pek fazla gülmüyor. Sarı-lacivertlile son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Sonb ahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını Galatasaray kazanırken, bu durum ilk baharın gelmesiyle değişiyor. Fenerbahçe ezeli rakibini deplasmanda yendiği veya puan aldığı maçlarda takvimler genelde ilkbaharı gösteriyor.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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