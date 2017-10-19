Mevsim galibiyet için müsait

DERBİNİN sonucu merakla beklenirken Fenerahçe'nin deplasmanda sonbahar ve kış aylarında yüzü pek fazla gülmüyor. Sarı-lacivertlile son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Sonb ahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını Galatasaray kazanırken, bu durum ilk baharın gelmesiyle değişiyor. Fenerbahçe ezeli rakibini deplasmanda yendiği veya puan aldığı maçlarda takvimler genelde ilkbaharı gösteriyor.