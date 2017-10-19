 Lucescu'dan Tudor'a serzeniş! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    'dan Tudor'a serzeniş!

    <a href="/index/lucescu?id=29351720-6f37-432a-bf4c-026f9ef502d3" class="" rel="tag">Lucescu</a>'dan Tudor'a serzeniş!

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , teknik direktörü Igor Tudor'a serzenişte bulundu.

    A Milli Takım Teknik Direktörü 'ı eleştirdi. Sarı-kırmızılıların Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile sahaya çıkması 'yu şaşırttı.

    Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaştığı maçın sonunda dert yakındı ve "Konya maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı'nı da düşünmeliler" şeklinde konuştu.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:21
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