A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu Galatasaray'ı eleştirdi. Sarı-kırmızılıların Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile sahaya çıkması Lucescu'yu şaşırttı.



Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaştığı maçın sonunda dert yakındı ve "Konya Galatasaray maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı'nı da düşünmeliler" şeklinde konuştu.