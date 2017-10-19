Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'a serzenişte bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu Galatasaray'ı eleştirdi. Sarı-kırmızılıların Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile sahaya çıkması Lucescu'yu şaşırttı.
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaştığı maçın sonunda dert yakındı ve "Konya Galatasaray maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı'nı da düşünmeliler" şeklinde konuştu.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:21
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 31
Yorum
sdf sdf la ne alaka her büyük kulübün tepki koyduğu hocayı vermiyorlar maçına
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 7
Yorum
Onur Tabi kii Kaptan
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Gomis’i istemem!
Toplam 1
Yorum
Aslan CEZA SAHASI ICINDE KALEYI GÖRDÜGÜ YERDEN SUT CEKMELI HEMDE ÖLDÜRÜCÜ VURUSLARLA GOL ATMALI PLASE VURUS ISTEMIYORUZ
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