 Henüz Fenerbahçe galibiyeti yok – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Henüz Fenerbahçe galibiyeti yok

    Henüz Fenerbahçe galibiyeti yok
    Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, 12 derbisine çıkacak. F.Bahçe ve Beşiktaş karşısında sadece 2 galibiyet gören Özbek, 4 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı. Özbek, F.Bahçe ile oynadıkları 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet göremedi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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