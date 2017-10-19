Henüz Fenerbahçe galibiyeti yok

Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, 12 derbisine çıkacak. F.Bahçe ve Beşiktaş karşısında sadece 2 galibiyet gören Özbek, 4 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı. Özbek, F.Bahçe ile oynadıkları 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet göremedi.