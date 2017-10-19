Güzel günler bizi bekliyor
“Galatasaray’da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Projelerimiz sürüyor. Hiç endişe etmeyin çok iyi yoldayız”
Sabırla projeleri takip ettiklerini kaydeden Özbek şöyle devam etti: Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelerini toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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