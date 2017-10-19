“Galatasaray’da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Projelerimiz sürüyor. Hiç endişe etmeyin çok iyi yoldayız”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elde ettikleri başarının mali yapıdaki düzelmenin eseri olduğunu söyledi. Başkan Özbek, sarı- kırmızılı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında yapılan iş birliği anlaşmasının, üniversitenin Bağcılar kampüsünde düzenlenen imza törenine katıldı. Tö ren öncesinde düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özbek, kulübün mali yapısını düzeltmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Kulübün sürdürülebilir bir mali yapısı olması gerekiyordu. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Galatasaray'da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir" dedi.



Sabırla projeleri takip ettiklerini kaydeden Özbek şöyle devam etti: Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelerini toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor.