Gomis’i istemem!

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Ergün Penbe, derbide Gomis'in öne çıkacak isimlerin başında geldiğini söyledi. Fransız yıldızın çok hırslı olduğunu belirten Penbe, "Ben stoper olsaydım onunla karşı karşıya oynamak istemezdim. Galatasaray'ın en büyük kozlarından bir tanesi Gomis olacaktır" diye konuştu.