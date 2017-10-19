Gomis ve Kameni'nin büyük sırrı

Pazar günü herkesin gözlerini çevireceği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde biri atan biri de tutan olarak karşı karşıya gelecek. Bafetimbi Gomis ve Carlos Kameni... Biri Senegal, diğeri ise Kamerun asıllı iki Fransız oyuncunun alt yapı yıllarında yolları kesişti. Fransız ekibi Saint Etienne'nin oynadığı bir hazırlık karşılaşmasında Bafetimbi Gomis'in karşısında rakibi Kameni'ydi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde karşılaşacak olan Kameni ve Gomis, 2002-03 senesinde ilk kez karşılaşmıştı. 15 yaşındaki Gomis, hali vakti yerinde olmayan bir ailenin çocuğuydu. Tek hedefi, bir gün üst düzey bir futbolcu olup ailesini rahat ettirmek, ev almak ve onlara daha rahat bir gelecek sunmaktı.



Hırslıydı ama o zamanki maddi imkansızlıklar nedeniyle kramponu çok eskimişti. Kameni gitti ve Gomis'in durumunu bildiği, gördüğü için hemen bir krampon aldı. Maçta giymesi adına Gomis'e verdi. Daha sonra Kameni, kramponları Gomis'e hediye etti.



Kameni'nin bu davranışı genç Gomis'i çok etkiledi. Sonra bir gün Gomis'in telefonu çaldı. Telefondaki Kameni'ydi. Galatasaraylı futbolcudan 3 yaş büyük olan ve bir ağabey gibi yaklaşan Kameni, Gomis'e sesleniyordu: "Seninle gurur duyuyorum. İmza attığın kariyerle mutlu oluyorum kardeşim." Bundan sonrasını Gomis'ten dinleyelim: "Kameni'ye büyük saygı duyuyorum. Çünkü ben küçükken hali vakti yerinde olmayan bir aileden geliyordum.

Kameni bana antrenmanda krampon almıştı. Onları bana hediye etmişti. Ona karşı özel bir saygım var. O kramponu alması beni çok mutlu etmişti ve çok özeldi. En son telefonla görüşmemiz oldu. İmza attığım kariyerimle, benimle gurur duyduğu söyledi. Ben de aynı şekilde onunla gurur duyuyorum."