Gomis ve Kameni'nin büyük sırrı
Bafetimbi Gomis ile Carlos Kameni'nin 15 öncesine dayana dostluğu ve ikisinin de unutamadığı 2002 yılında yaşanan olay...
Pazar günü herkesin gözlerini çevireceği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde biri atan biri de tutan olarak karşı karşıya gelecek. Bafetimbi Gomis ve Carlos Kameni... Biri Senegal, diğeri ise Kamerun asıllı iki Fransız oyuncunun alt yapı yıllarında yolları kesişti. Fransız ekibi Saint Etienne'nin oynadığı bir hazırlık karşılaşmasında Bafetimbi Gomis'in karşısında rakibi Kameni'ydi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde karşılaşacak olan Kameni ve Gomis, 2002-03 senesinde ilk kez karşılaşmıştı. 15 yaşındaki Gomis, hali vakti yerinde olmayan bir ailenin çocuğuydu. Tek hedefi, bir gün üst düzey bir futbolcu olup ailesini rahat ettirmek, ev almak ve onlara daha rahat bir gelecek sunmaktı.
Hırslıydı ama o zamanki maddi imkansızlıklar nedeniyle kramponu çok eskimişti. Kameni gitti ve Gomis'in durumunu bildiği, gördüğü için hemen bir krampon aldı. Maçta giymesi adına Gomis'e verdi. Daha sonra Kameni, kramponları Gomis'e hediye etti.
Kameni'nin bu davranışı genç Gomis'i çok etkiledi. Sonra bir gün Gomis'in telefonu çaldı. Telefondaki Kameni'ydi. Galatasaraylı futbolcudan 3 yaş büyük olan ve bir ağabey gibi yaklaşan Kameni, Gomis'e sesleniyordu: "Seninle gurur duyuyorum. İmza attığın kariyerle mutlu oluyorum kardeşim." Bundan sonrasını Gomis'ten dinleyelim: "Kameni'ye büyük saygı duyuyorum. Çünkü ben küçükken hali vakti yerinde olmayan bir aileden geliyordum.
Kameni bana antrenmanda krampon almıştı. Onları bana hediye etmişti. Ona karşı özel bir saygım var. O kramponu alması beni çok mutlu etmişti ve çok özeldi. En son telefonla görüşmemiz oldu. İmza attığım kariyerimle, benimle gurur duyduğu söyledi. Ben de aynı şekilde onunla gurur duyuyorum."
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:18
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Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 24
Yorum
Gerçekler Gökhan Zan sen kariyerinde sakatlıklarından toplam 50 maç oynadın mı acaba..
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 22
Yorum
BJKli Biz zaten iyi olanı bozmakla meşgul olduğumuz için ülke olarak futbolda özellikle başarılı olamıyoruz. Q7 haklı.
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Lucescu yine isyan etti!
Toplam 3
Yorum
Gerçekler Yabancı diye ağlamayı bırakıp kendi işine odaklan.3-5 yabancı kurallarını da gördük ama sonuç aynı oldu.Hiç olmazsa seyir zevki oldu ligin..
Gomis ve Kameni'nin büyük sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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