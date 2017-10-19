 Gökhan’dan Quaresma’ya – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Gökhan’dan Quaresma’ya

    Gökhan’dan Quaresma’ya
    Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Gökhan Zan, Quaresma'nın Monaco maçından sonra, "Onlar haftada bir maç oynuyor biz 3 maç oynuyoruz. Avantajlılar, daha çok dinleniyorlar" sözlerine yanıt verdi. Galatasaray'da hem Lig hem Şampiyonlar Ligi hem de kupada mücadele ettiklerini belirten Zan, "2012- 13'de 50'ye yakın maç, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Real Madrid zaferi ve kazandığımız şampiyonluk... Bunlar bahane değil" ifadesini kullandı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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