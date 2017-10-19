Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi.
Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.
Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.
Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı
Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 8 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 8 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
Türk Telekom Stadı derbi karnesi
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 15 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.
Sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 4 derbi müsabakasında bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki 15 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 15 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2010-2011
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 2
|2011-2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|3 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3 - 2
|Süper Lig S. Final
|Fenerbahçe
|1 - 2
|Süper Lig S. Final
|Beşiktaş
|2 - 2
|2012-2013
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 1
|2013-2014
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1 - 0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 0
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 1
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:44
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 31
Yorum
sdf sdf la ne alaka her büyük kulübün tepki koyduğu hocayı vermiyorlar maçına
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 7
Yorum
Onur Tabi kii Kaptan
-
Gomis’i istemem!
Toplam 1
Yorum
Aslan CEZA SAHASI ICINDE KALEYI GÖRDÜGÜ YERDEN SUT CEKMELI HEMDE ÖLDÜRÜCÜ VURUSLARLA GOL ATMALI PLASE VURUS ISTEMIYORUZ
Galatasaray derbi galibiyetine hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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