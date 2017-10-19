Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı.

Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.



Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 8 derbide 4 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise penaltı atışları sonucunda galip geldi.

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 8 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1



Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 15 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 4 derbi müsabakasında bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 15 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 15 derbinin skorları şöyle: