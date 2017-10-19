Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Cimbom, Hasan Ali ve Valbuena’nın kullandığı kanattan saldıracak
Volkan Demirel da oynasa Kameni de oynasa kalede büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Teknik direktör İgor Tudor, Valbuena gibi Giuliano'nun da bekine hiç yardım etmediği fikrini sahip... Fenerbahçe'nin kalecilerinin cepheden gelen toplar ve kornerler ile yan toplarda yaptığı hataların kendileri için büyük avantaj olacağını oyuncuları ile paylaştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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