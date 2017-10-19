Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu

Cimbom, Hasan Ali ve Valbuena’nın kullandığı kanattan saldıracak

İgor Tudor, Fenerbahçe'nin maçlarını detaylı şekilde inceliyor. Güçlü ve zayıf yanlarını tespit ediyor. Şimdiye kadar izlediği DVD'lerden Hırvat teknik adam Fenerbahçe'nin zayıf karnını Hasan Ali ve Valbuena'nın kullandığı sol kanat olarak belirledi.



Volkan Demirel da oynasa Kameni de oynasa kalede büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Teknik direktör İgor Tudor, Valbuena gibi Giuliano'nun da bekine hiç yardım etmediği fikrini sahip... Fenerbahçe'nin kalecilerinin cepheden gelen toplar ve kornerler ile yan toplarda yaptığı hataların kendileri için büyük avantaj olacağını oyuncuları ile paylaştı.