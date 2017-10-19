Engeller aşılacak

Galatasaray, Dünya Engelliler Haftası sebebiyle 5 Aralık'ta birlik ve beraberlik gecesinde Çırağan Palace'ta buluşacak. 'Engelleri Aşıyoruz' başlığı ile düzenlenecek organizasyonun geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılacak. Orga nizasyonun basın lansmanı Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplantıya Başkan Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek de katıldı. Başkan Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve eşleri ile tekerlekli sandalye takımı oyuncularının toplantısını takip etti.