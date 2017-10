Dünyanın her yerinde İzlenecek

Pazar günkü karşılaşma İngiltere’den Güney Afrika’ya birçok ülkede canlı yayınlanacak

GALATASaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma tam bir dünya derbisine sahne olacak. Türk derbilerine olan ilgi her geçen gün artarken Pazar günkü maç da dünyanın önemli kanallarında naklen yayınlanacak. İşte o kanallardan bazıları:



İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SuperSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Arena Sport 4, Fransa'dan beIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SuperSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwei, İsrail'den TVe La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da beIN Sports 1 ve Azeri İdman Tv ile Brezilya'dan Sports TV yayımlayacak.