Dünyanın her yerinde İzlenecek
Pazar günkü karşılaşma İngiltere’den Güney Afrika’ya birçok ülkede canlı yayınlanacak
İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SuperSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Arena Sport 4, Fransa'dan beIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SuperSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwei, İsrail'den TVe La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da beIN Sports 1 ve Azeri İdman Tv ile Brezilya'dan Sports TV yayımlayacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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