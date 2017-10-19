"Bu takımın kaptanı Selçuk İnan'dır"
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, özel açıklamalarda bulundu.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:00
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
Dr.Alban YAhu bu adam A milli takımdan gitmedi mi?
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İyi ki o masadan kalkmışım...
Toplam 4
Yorum
Feneryener Arkadaslar bu adam olmayinca defans sallaniyor. Akhisar macini gordunuz. On numara kademe yapiyor. Adamsin souza boyle devam et. Insallah...
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... VERILMIS SADAKAMIZ VARMIS. YA GS.IN BASINA ANTRONOR OLARAK GELSEYDI O ZAMAN NE YAPARDIK?
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