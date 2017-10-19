Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, özel açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe derbisi hakkında, "Bu sezon yakaladığımız çıkışı, bu maçı kazanarak sürdürmek istiyoruz" dedi. Muslera, bu sezon kadronun yenilenmesiyle ilgili, takıma yapılan tüm transferlerin tuttuğunu söyledi. Deneyimli kaleci takım kaptanlığı konusunda ise, "Bu takımın kaptanı Selçuk İnan'dır" şeklinde konuştu.