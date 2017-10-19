 Belhanda’ya uyarı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    ’ya uyarı

    Belhanda’ya uyarı
    G.saray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda, Süper Lig'de ilk 8 haftada en çok top kaybeden oyuncu oldu. 8 haftada yaptığı 192 top kaybı ile zirveye yerleşen Faslı oyuncuyu, 170 top kaybı ile Caner Erkin ve 164 top kaybı ile Ömer Bayram takip etti.

    BU sezon 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Belhanda'nın özellikle defansa yardıma geldiği anlarda kaybettiği toplar rakiplere gol şansları yarattı. Yüzde 77 pas başarı oranı ile oynayan tecrübeli futbolcunun, derbi öncesinde teknik heyet tarafından dikkatinin çekildiği öğrenildi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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