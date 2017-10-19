Belhanda’ya uyarı
BU sezon 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Belhanda'nın özellikle defansa yardıma geldiği anlarda kaybettiği toplar rakiplere gol şansları yarattı. Yüzde 77 pas başarı oranı ile oynayan tecrübeli futbolcunun, derbi öncesinde teknik heyet tarafından dikkatinin çekildiği öğrenildi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
Belhanda’ya uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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